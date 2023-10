Nuovo stop per Cuadrado: ecco quante partite rischia di saltare

Continua a non decollare l’avventura di Cuadrado all’Inter. I problemi al tendine d’Achille hanno costretto il colombiano a un nuovo stop, che dovrebbe essere di almeno 10 giorni, costringendolo a saltare diverse gare con i nerazzurri.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, oltre alla gara di sabato contro il Torino, Cuadrado non ci sarà anche contro il Salisburgo in Champions League e, quasi sicuramente, anche contro la Roma in Serie A. La speranza sarebbe quella di recuperarlo in extremis per la sfida di ritorno, in programma.

Il colombiano, dunque, potrebbe tornare a disposizione contro l’Atalanta, il prossimo 4 novembre, anche se un pieno rientro sembra più probabile sono nella sfida di ritorno contro il Salisburgo, 4 giorni dopo. Cuadrado avrebbe già iniziato un percorso riabilitativo per tornare a disposizione in tempi brevi.