Torna il calcio per club e l’Inter si prepara a un ciclo di partite decisivo per il prosieguo della sua stagione. Nelle 6 partite che poteranno alla prossima sostata di metà novembre i nerazzurri dovranno evitare passi falsi, sia in Serie A che in Champions League.

L’obiettivo, come riferito dal Corriere dello Sport, è quello di riconquistare il primo posto in campionato, sfruttando anche il calendario complicato del Milan, atteso da un trittico di partite con Juventus, Paris Saint-Germain e Napoli.

In Champions League, invece, la doppia sfida con il Salisburgo potrebbe lanciare l’Inter verso la qualificazione anticipata: sei nerazzurri vincessero entrambe le gare, infatti, potrebbero ottenere il passaggio agli ottavi con due turni d’anticipo. Anche se molto dipenderà dai risultati di Benfica e Real Sociedad.

Un ciclo di gare cruciale, dunque, che potrebbe dare una prospettiva totalmente diversa alla squadra di Inzaghi. Ecco perché i nerazzurri dovranno evitare i cali di tensione visti nelle ultime gare. La deconcentrazione non è più ammessa.

L’opinione di Passione Inter

La frenata nelle ultime giornate di Serie A ha creato un po’ di apprensione in casa Inter, il cui inizio di stagione rimane però ottimo sotto tanti punti di vista. Riuscire a inanellare una serie di vittorie da qui alla prossima sosta permetterebbe agli uomini di Inzaghi di confermare quanto di buono visto e di scacciare quei pochi dubbi presenti.