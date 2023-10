Inter, l’elenco completo dei nerazzurri convocati in nazionale

È tempo di sosta. In tutti i sensi: sia per riordinare le idee, per Inzaghi e il suo staff, sia per i calciatori di lasciare momentaneamente il club e raggiungere i ritiri delle proprie nazionali. Il tecnico piacentino lavorerà, insieme ai nerazzurri che resteranno ad Appiano, sui punti deboli e sulle lacune mostrati dalla sua squadra in queste ultime settimane; mentre i giocatori convocati, ben 16, saranno impegnati nei vari match internazionali.

In particolare, spiccano le sfide valide per le qualificazioni a Euro 2024 e ai Mondiali 2026. In attesa che torni la Seria A, l’Inter sarà di nuovo in campo sabato 21 ottobre alle 18:00 contro il Torino, ecco tutti gli impegni dei nerazzurri con le nazionali. Di seguito l’elenco completo, pubblicato sul sito ufficiale del club di Viale della Liberazione.

ITALIA

Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Italia-Malta, sabato 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Bari

Inghilterra-Italia, martedì 17/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Londra

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-Paraguay, venerdì 13/10 ore 01:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires

Perù-Argentina, mercoledì 18/10 ore 04:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Lima

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Croazia-Turchia, giovedì 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Osijek

Turchia-Lettonia, domenica 15/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Konya

OLANDA

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries

Olanda-Francia, venerdì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Amsterdam

Grecia-Olanda, lunedì 16/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Atene

ALBANIA

Kristjan Asllani

Albania-Repubblica Ceca, giovedì 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Tirana

Albania-Bulgaria, martedì 17/10 ore 18:00 – Amichevole | Tirana

BRASILE

Carlos Augusto

Brasile-Venezuela, venerdì 13/10 ore 02:30 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Cuiabà

Uruguay-Brasile, mercoledì 18/10 ore 02:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Montevideo

CILE

Alexis Sanchez

Cile-Perù, venerdì 13/10 ore 02:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Santiago del Cile

Venezuela-Cile, martedì 17/10 ore 23:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Maturin

SVIZZERA

Yann Sommer

Israele-Svizzera, RINVIATA a data da destinarsi

Svizzera-Bielorussia, domenica 15/10 ore 18:00 – Qualificazioni Euro 2024 | San Gallo

FRANCIA

Benjamin Pavard, Marcus Thuram