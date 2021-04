Cipollini: “Conte fa la differenza: porterà l’Inter allo Scudetto”

Mario Cipollini, in un’intervista a Tuttosport, ha parlato della sua fede nerazzurra: dall’amicizia con Fabio Galante all’incontro con Ronaldo, fino ai festeggiamenti al Mondiale su strada vinto nel 2002 : “Fecero in mio onore ad Appiano Gentile una serata indimenticabile e mi presentai con la casacca dell’Inter, di Ronaldo, con l’approvazione del mio presidente Zappello, che tifava Inter“.

Cipollini è entusiasta del campionato neroazzurro, senza risparmiare dei grandi elogi ad Antonio Conte. “Sta facendo un ottimo campionato, ciò che è vincente in questa squadra va ritrovato negli equilibri. La Juventus, con i giocatori di grande livello che ha, non sta rendendo come gli altri anni. Chi fa la differenza? È semplice: la fa Antonio Conte. Lui è l’allenatore più capace che ci sia in circolazione, perché, oltre ad avere un grande carattere, psicologicamente è molto attento. È un grande, e sicuramente porterà l’Inter allo scudetto“.

