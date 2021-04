Bastoni tra musica e serie tv: “Mi piacciono raggaeton e serie thriller. Vi rivelo il film della mia vita”

Alessandro Bastoni tra musica, cinema e serie tv quello che si è raccontato a Inter TV, in occasione del format 3-2-1 in onda proprio sul canale tematico nerazzurro. Il primo tema è stato la musica, di cui Bastoni parla così: “Ho vari amici nel mondo della musica, mi aiuta molto a rilassarmi. Rispecchia il mio stato d’animo. Genere preferito? Vario molto, mi piacciono vari generi, dal reggaeton alla musica italiana”. Alla domanda su chi sia il compagno di squadra più fissato con la musica, Bastoni risponde così: “Lukaku penso che passi più ore di tutti con le cuffie alle orecchie”. Chi mette la musica migliore? “Lautaro. Mette musica argentina e spagnola, cose che a me piacciono”. Chi ha più gusto? “Io sicuramente. Vado molto d’accordo con me stesso. Direi io”.

Ancora sulla musica. Canzone del cuore: “Sono molto legato a un mio amico che fa musica, ha pubblicato un disco adesso. Dico Pioggia che è una canzone del disco che mi piace molto”. Primo concerto: “E’ stato quello di Ultimo al Forum”. Prossimo concerto: “Ultimo al Forum”. Canzone dell’infanzia: “Addio, addio amici addio, la canzone della buonanotte di Disney Channel”.

Capitolo serie tv. Gusti preferiti: “Omicidi, famiglie apparentemente perfette che poi non si rivelano così, thriller… generi così”. Alessandro Bastoni fa maratone di serie tv? “Faccio fatica, preferisco il film alla serie tv, ma se mi piace una serie tv la guardo volentieri…”. Film preferito: “La vita è bella. Credo lo abbiamo visto tutti almeno una volta nella vita, racchiude un significato molto profondo per un periodo particolare”.

