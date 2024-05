Chi è Claudio Albanese, uomo Oaktree con un lungo passato alla Juve

In queste ore frenetiche in cui il passaggio di proprietà ad Oaktree da Suning sembra molto più probabile, anche dopo il comunicato di Steven Zhang, c’è un aspetto che sta facendo discutere i tifosi dell’Inter. Si tratta di una figura, in particolare dell’uomo che da qualche giorno si occupa di curare la comunicazione in merito alla vicenda dei nerazzurri per il fondo californiano.

Parliamo di Claudio Albanese, senior advisor di Fsg Global, una società di pubbliche relazioni filiale di Wpp, conglomerato britannico che ha fra i suoi clienti proprio Oaktree. La particolarità di Albanese è relativa al suo lungo passato come direttore della comunicazione della Juventus. Il nuovo uomo-comunicazione di Oaktree ha lavorato per 13 anni nel club bianconero, dal 2010 al 1° luglio 2023, affermandosi come un fedelissimo di Andrea Agnelli e affiancandolo in diverse battaglie, anche in quelle più incandescenti.

Su tutte – come riporta La Gazzetta dello Sport – quella sul numero degli scudetti della Juventus e sulla Superlega, oltre ai diversi processi affrontati negli anni dai bianconeri. Pochi giorni fa ha ricevuto il nuovo incarico per Oaktree.