L’ipotesi clamorosa del CdS: “Zhang socio di minoranza”

C’è una nuova, teorica ipotesi che spunta fuori nell’intricata situazione che riguarda Steven Zhang e Oaktree, con il fondo ormai prossimo a escutere il pegno sul finanziamento del 2021 e diventare proprietario dell’Inter.

Secondo il Corriere dello Sport, se questo dovesse realmente accadere, un perito stabilità il valore di mercato dell’Inter, escludendo i i debiti e le perdite rinviate al futuro. A quel punto, come da accordi, il fondo californiano dovrà versare a Zhang la differenza fra i 385 milioni dovuti e il valore dell’Inter. Tecnicamente, però, sarebbe possibile che tale somma venga convertita in una quota di minoranza per Zhang e Suning, che consenta al gruppo cinese di ricavare qualcosa da un’eventuale successiva cessione del club.