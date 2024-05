Zhang-Oaktree, Marotta cambia tutto: “Mediazione in corso”

In uno scenario che sta diventando sempre più teso e con la scadenza di martedì che si avvicina sempre di più, Suning e Oaktree sono praticamente al muro contro muro. Da una parte Steven Zhang che, nel comunicato di ieri, ha attaccato duramente il fondo californiano; dall’altra quest’ultimo che ha deciso di non rispondere ufficialmente, facendo filtrare che non verranno concesse proroghe per la scadenza.

Una situazione sulla quale sta provando a intervenire direttamente Giuseppe Marotta. Lo riporta Alessandro Casarin – amico fidato del dirigente varesino – tramite un post su X, nel quale afferma brevemente: “Tra Zhang e Oaktree in corso mediazione dell’amico Beppe”. L’amministratore delegato sport dell’Inter, comunque vada, verrà confermato nel suo ruolo anche in presenza di una nuova proprietà.