Oaktree non è disposto a concedere proroghe sulla scadenza della restituzione del prestito a Suning e, nonostante il duro comunicato ufficiale di Steven Zhang diramato ieri, si prepara ad escutere il pegno martedì mattina e diventare proprietario dell’Inter.

Da tempo si afferma che il fondo californiano sia diverso da Elliott e non abbia interesse a mantenere il controllo di un club di calcio per lungo tempo. Una versione tutta da confermare, visto che Tuttosport prova a ipotizzare una data entro la quale Oaktree procederà alla cessione dell’Inter. Secondo il quotidiano torinese, il fondo si è dato un orizzonte di 3-5 anni, ma ovviamente potrà accadere prima a fronte di un’offerta ritenuta vantaggiosa: non meno di 1,2 miliardi di euro.

Il piano di Oaktree sarebbe dunque quello di impostare un progetto a medio termine con l’obiettivo di migliorare i conti del’Inter (previsto il pareggio di bilancio al 30 giugno 2025), diminuire il debito e continuare a lavorare sulla questione nuovo stadio, in modo da incrementare ulteriormente il valore del club.