CONDANNE JUVENTUS – Con quella dello del 29 febbraio il numero di sentenze ai danni della Juventus dal 2006 ad oggi raggiunge quota QUARANTUNO sul campo, o se preferite in tribunale. Vi citiamo qui tutte e 41 le sentenze.

SENTENZE E CONDANNE JUVENTUS

01 | 14 luglio 2006, primo grado di Calciopoli

02 | 25 luglio 2006, secondo grado di Calciopoli

03 | 27 ottobre 2006, arbitrato CONI su Calciopoli

04 | 18 giugno 2008, patteggiamento su schede sim svizzere

05 | 16 giugno 2011, radiazione di Moggi e Giraudo

06 | 9 luglio 2011, Calciopoli (II° grado), conferma della radiazione di Moggi e Giraudo.

07 | 18 luglio 2011, respinto in Figc l’esposto contro lo scudetto 2006 assegnato all’Inter.

08 | 19 marzo 2008, TAR del Lazio, respinto il ricorso di Moggi contro la squalifica in ambito sportivo.

09 | 22 maggio 2008, TAR del Lazio, respinto il ricorso di due associazioni di tifosi contro l’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter.

10 | 8 gennaio 2009, Caso GEA, Moggi condannato per violenza privata.

11 | 14 dicembre 2009. Calciopoli (rito abbreviato), condannato Giraudo per frode sportiva e associazione a delinquere.

12 | 8 febbraio 2011, TAR del Lazio respinge il ricorso presentato da Giùlemanidallajuve, condannata a pagare risarcimenti a Federcalcio, CONI e Inter.

13 | 25 marzo 2011, caso GEA (II° grado), confermata la condanna a Moggi per violenza privata.

14 | 8 novembre 2011, sentenza penale di Napoli: Moggi condannato a 5 anni e 4 mesi per associazione a delinquere.

15 | 9 novembre 2011, rigetto dell’esposto da parte dell’UEFA.

16 | 11 novembre 2011, Moggi condannato per minacce nei confronti di Baldini.

17 | 17 novembre 2011, dichiarazione di non competenza del TNAS.

18 | 4 aprile 2012, conferma della radiazione di Moggi e Giraudo.

19 | 12 aprile 2012, il Tribunale della UE respinge il ricorso presentato da Giùlemanidallajuve

20 | 26 giugno 2012, Tribunale di Milano, rigetto della querela di Moggi a Carlo Petrini 21 ? 30 giugno 2012, la Corte dei Conti respinge il ricorso Juventus decretando la FIGC non responsabile di danno erariale per essersi dichiarata non competente a decidere nel 2006.

22 | 3 agosto 2012, il Tar del Lazio respinge il ricorso di Moggi contro la Radiazione.

23 | 12 settembre 2012, il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Moggi contro la Radiazione.

24 | 17 ottobre 2012, la Corte dei Conti condanna 14 ex tesserati AIA a risarcire la FIGC per danno d’immagine.

25 | 5 dicembre 2012, il Tribunale di Napoli condanna in appello a 1 anno e 8 mesi Antonio Giraudo per associazione a delinquere e frode sportiva. Cade solo il ruolo di promotore.

26 | 7 agosto 2013, la Cassazione giudica inammissibile il ricorso di Moggi contro la radiazione.

27 | 17 dicembre 2013, appello Calciopoli: 2 anni e 4 mesi a Luciano Moggi, 2 anni a Pairetto e Mazzini, 1 anno a De Santis, 10 mesi a Dattilo e Bertini.

28 | 10 giugno 2014, la Cassazione conferma sequestro di 12 milioni a Giraudo per il danno da retrocessione al Brescia finito in Serie B. Si avvicina la famosa quota di 30 sul campo, o come lanciato ieri in un hashtag tra i più popolari su Twitter #30sulgabbio

29 | 6 settembre 2016, il Tar del Lazio dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento danni alla FIGC per la retrocessione in Serie B

30 | 22 novembre 2016, la Corte d’Appello respinge il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

31 | 15 marzo 2017, il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Luciano Moggi confermandone la radiazione

32 | 13 dicembre 2018, la Cassazione considera inammissbile il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

33 | 6 maggio 2019, il Collegio del CONI considera inammissbile il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

34 | 11 luglio 2019, il Tribunale Federale Nazionale considera inammissbile il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

35 | 6 agosto 2019, la Corte d’Appello federale respinge e considera inammissbile il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

36 | 6 novembre 2019, il Collegio di Garanzia dello sport respinge e considera inammissbile il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

32 | 13 dicembre 2018, la Cassazione considera inammissbile il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

33 | 6 maggio 2019, il Collegio del CONI considera inammissbile il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

34 | 11 luglio 2019, il Tribunale Federale Nazionale considera inammissbile il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

35 | 6 agosto 2019, la Corte d’Appello federale respinge e considera inammissbile il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

36 | 6 novembre 2019, il Collegio di Garanzia dello sport respinge e considera inammissbile il ricorso della Juventus per la revoca dello scudetto 2005/06 all’Inter

37 | 20 gennaio 2023, la Corte federale d’Appello della Figc ha comminato una penalizzazione di 15 punti in classifica nei confronti della Juventus per il “caso plusvalenze“

38 | 22 maggio 2023, la Corte federale d’Appello della Figc ha comminato una penalizzazione di 10 punti in classifica nei confronti della Juventus per il “caso plusvalenze“

39 | 19 ottobre 2023, la Procura federale ha comminato una squalifica a Nicolò Fagioli di 12 mesi (di cui 5 mesi di servizi sociali) e un’ammenda di 12.500 euro, in merito al “caso calcioscommese. La sentenza è arrivata dopo il patteggiamento del giocatore

40 | 6 gennaio 2024, Il Consiglio di Stato ha posto fine ai ricorsi della Juventus in merito a Calciopoli, dopo la rinuncia dei bianconeri alla richiesta di danni alla FIGC. La sentenza ha richiesto al club torinese il risarcimente delle spese legali a FIGC e Inter: 5 mila euro ciascuno

41 | 29 febbraio 2024, il Tribunale nazionale antidoping ha squalificato Paul Pogba, centrocampista della Juventus, per 4 anni, dopo che il giocatore era stato trovato positivo positivo a un metabolita del testosterone in un controllo a seguito di Udinese-Juventus del 20 agosto