Condò boccia le parole di Chivu dopo Atalanta-Inter

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro non hanno convinto, ancora una volta, Paolo Condò. Il giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta, ha mosso critiche verso il modo di comunicare di Chivu. Non è la prima volta, peraltro, visto che lo stesso Condò aveva già espresso i suoi dubbi dopo la frase sull’ottavo posto pronunciata dal tecnico rumeno.

“A noi piace dal primo giorno perché ha questo eloquio da saggio della montagna, che è bellissimo in questo ambiente”, ha esordito il giornalista. “Però ultimamente devo dire che è diventato più criptico: la dignità, chi l’ha messa in dubbio? La realtà che viene distorta, ma quale?”.

Condò ha proseguito con un’analisi diretta delle parole pronunciate dal tecnico. “Cosa voleva dire Chivu in conferenza stampa? Non lo so”, ha ammesso senza mezzi termini. Il giornalista ha poi respinto l’idea che ci sia stata una distorsione della realtà nel racconto della stagione nerazzurra.

“Può darsi che io legga pochi giornali, e non è così, ma se diciamo che fino a questo momento l’Inter negli scontri diretti ha fatto fatica non è una distorsione della realtà”, ha sottolineato. Una critica che va dritta al cuore delle affermazioni del tecnico, che aveva parlato appunto di dignità e di realtà distorta.