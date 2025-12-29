Chivu recupera un titolarissimo: ritorno immediato

Arriva una notizia positiva da Appiano Gentile per l’Inter e per Cristian Chivu. Francesco Acerbi, infatti, è tornato ad allenarsi con i compagni e ha smaltito il problema muscolare che lo aveva tenuto fermo nelle ultime due settimane. Il difensore sarà quindi disponibile per la partita contro il Bologna, con cui la squadra aprirà il nuovo anno il prossimo 4 gennaio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Lazio ha svolto l’intera seduta insieme al resto del gruppo questa mattina nel centro sportivo. Il risentimento al bicipite femorale della coscia destra lo aveva costretto a saltare diverse gare importanti: le sfide contro Genoa e Atalanta in campionato, quella contro il Venezia in Coppa Italia e la finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna.

Il tecnico nerazzurro dovrà ora decidere se schierarlo subito dal primo minuto o gestirlo con cautela dopo lo stop forzato nel match di campionato contro gli emiliani. La squadra ha ripreso oggi la preparazione ad Appiano, all’indomani del successo per 1-0 ottenuto al New Balance Stadium di Bergamo. Il rientro di Acerbi rappresenta un’opzione in più per Chivu in vista del match di San Siro che segnerà l’inizio del 2026.