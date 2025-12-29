Proposto lo scambio per Frattesi: la Juventus apre

Possibile svolta nella trattativa tra l’Inter e la Juventus per la cessione di Davide Frattesi. Come raccontiamo da settimane, Luciano Spalletti sta spingendo parecchio per cercare di riabbracciare già a gennaio il centrocampista allenato durante la sua esperienza alla guida della Nazionale Italiana e che in questa stagione non sta trovando spazio in maglia nerazzurra con Cristian Chivu.

Le recenti dichiarazioni del tecnico interista sull’ex Sassuolo hanno gettato ulteriori ombre sul suo futuro e lo stesso presidente Giuseppe Marotta ha aperto ufficialmente alla possibilità di un divorzio. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbe davvero essere uno scambio a sbloccare l’operazione tra i due club storicamente rivali.

In particolare, pur di arrivare al centrocampista, la Juventus sarebbe disposta a rinunciare al 50% della cessione di Tarik Muharemovic, difensore di proprietà del Sassuolo e legato ai bianconeri da questa clausola presente sul contratto. Questo consentirebbe all’Inter di risparmiare la metà del costo del cartellino del centrale, in questa sorta di scambio a distanza con Frattesi.

Allo stesso tempo, il club nerazzurro andrebbe comunque ad incassare una cifra considerevole dalla cessione del centrocampista. Il valore netto di Frattesi sul bilancio nerazzurro sarà di 16 milioni di euro al prossimo 31 dicembre: ciò significa che l’Inter dovrà incassare necessariamente una cifra superiore a questa per mettere a segno una plusvalenza.