21 Marzo 2026
LIVE Conferenza stampa Cristian Chivu
Le dichiarazioni di Chivu in diretta
Vigilia di campionato per l’Inter, attesa dalla trasferta sul campo della Fiorentina nella 30ª giornata di Serie A. In conferenza stampa dalle 14:30 parlerà Cristian Chivu, ma il tecnico non sarà in panchina al Franchi perché dovrà scontare la squalifica dopo l’espulsione rimediata contro l’Atalanta. Una variabile da gestire in un momento chiave della stagione. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro in aggiornamento dall’avvio della conferenza.
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