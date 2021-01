UFFICIALE – Concluso il CdA, confermata la contrazione dei ricavi causa pandemia: il comunicato

Si è svolto quest’oggi il Consiglio d’Amministrazione dell’Inter, tenuto in videoconferenza per fare il punto sull’attuale situazione economica, soprattutto dopo le insistenti voci riguardanti una possibile cessione da parte del gruppo Suning. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro.

“Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. si è riunito in modalità da remoto per un esame dell’andamento della gestione corrente relativo al primo semestre e sulla sua prevedibile evoluzione nel secondo semestre della stagione in corso. L’esercizio 2020/2021 si conferma impattato dagli effetti della pandemia da Covid-19, con una contrazione dei ricavi.

Il Consiglio di amministrazione dell’Inter continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club, anche alla luce delle recenti disposizioni governative italiane in fase di approvazione, in merito alla pandemia in corso”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<