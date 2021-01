SM – BC Partners e non solo, Suning cede il passo. Controllo tecnico dell’Inter ad Alibaba

Le prossime saranno settimane decisive per il futuro dell’Inter. Anche Sportmediaset conferma la possibilità di una cessione da parte di Suning del pacchetto di maggioranza del club nerazzurro.

Il colosso cinese infatti, dopo le decisioni del governo di Pechino, si sarebbe infatti reso conto della non sostenibilità del progetto nerazzurro. Serve una svolta, soprattutto per le ambizioni dell’Inter, e così è nata la trattativa con BC Partners. Ma non sarebbe l’unica, ci sarebbero anche altri soggetti interessati ad entrare in società.

Confermata anche la notizia del passaggio del controllo tecnico dell’Inter da Suning ad Alibaba, colosso di Jack Ma e partner storico della stessa azienda di Nanchino.

