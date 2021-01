Romano: “Eriksen in campo? Il suo mercato non è finito. Lavori in corso: ecco la posizione dell’Inter”

Maglia da titolare e 120 minuti in campo contro la Fiorentina. Non è stata sicuramente la miglior partita in carriera di Christian Eriksen, ma sicuramente la chance concessa da Conte non è stata casuale.

Come riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, Antonio Conte di comune accordo con la società è deciso a utilizzare Eriksen finché sarà a disposizione perché anche dovesse restare a Milano, non vorrebbe perdere una risorsa in una rosa, indipendentemente dalle evoluzioni sul mercato.

Eriksen ha accettato da professionista la situazione ma tutti, dietro le quinte, continuano a lavorare per una separazione: “L’Inter finora non ha ricevuto nulla, l’Ajax si è tirato indietro, Marotta e Ausilio sperano in una soluzione nei prossimi giorni che possa aprire alla cessione del danese anche con una formula che non sia legata al titolo definitivo. Lavori in corso, nonostante il ritorno in campo di Christian. Conte è stato chiaro. Ma il suo mercato non è ancora finito”, spiega l’esperto Fabrizio Romano.

