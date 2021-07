Conte: “Barella, quanta energia. Riesce a dare all’Italia qualcosa in più”

Il tecnico salentino elogia il suo ex centrocampista

Antonio Conte è tornato a parlare, questa volta ai microfoni del Daily Telegraph, per commentare le grandi prestazioni dell'Italia in questo Europeo. Il tecnico salentino si è particolarmente soffermato sul suo ex giocatore Nicolò Barella, ritenendolo uno degli uomini chiave della formazione di Mancini: "É un giocatore che solo due anni fa giocava nel Cagliari. Nelle ultime due stagioni all'Inter è migliorato tantissimo: molta energia e in una sola partita può correre quanto altri giocatori fanno in due partite".