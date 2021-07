TS – Tanti nomi per il post-Hakimi: Lazzari resta il sogno

Se non dovesse essere amore tra Sarri e l'esterno, l'Inter sarebbe pronta all'assalto

Il posto lasciato vacante da parte di Achraf Hakimi vede due giocatori principalmente candidati secondo Tuttosport: Hector Bellerin e Davide Zappacosta . La società nerazzurra lavora sul mercato per entrambi sulla base di prestito con diritto di riscatto per questo la soluzione Denzel Dumfries diventa difficile: il PSV chiede 20 milioni di euro cash. Ma sulla fascia destra il sogno proibito è Manuel Lazzari .

Un obiettivo quasi irraggiungibile visto la rottura non idilliaca tra Inzaghi e Lotito, con Sarri sembra averne già apprezzato le qualità ma bisognerà vedere se sarà amore anche sul campo tra il tecnico ex Juve e l'esterno destro biancoceleste. In caso negativo, l'Inter è pronta a fiondarsi.