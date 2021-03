Allenamento personalizzato a casa e cura dell’alimentazione: Conte non fa sconti, la sua Inter non si butta giù

Tra lo scudetto e Antonio Conte si è messo di mezzo il coronavirus. Il tecnico dell’Inter, reduce da 8 vittorie consecutive in campionato, non vuole fermarsi sul più bello e non accetta cali di distrazione.

Il 3 aprile, quando la sua Inter scenderà in campo contro il Bologna, lo dovrà fare al pieno delle sue forze. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo staff di Conte ha recapitato ai giocatori non positivi un programma di allenamento da fare a casa: ognuno dovrà tenersi in forma e sarà curata anche l’alimentazione.

