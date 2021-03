Attesa per l’esito dei nuovi tamponi: ecco il programma del weekend. C’è un segnale che fa sperare

Nessun altro giocatore dell’Inter è risultato positivo, al momento restano contagiati solo D’Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il caso registrato però nello staff squadra è segno di una situazione ancora in divenire.

La variante inglese preoccupa, in quanto più contagiosa, ma l’incubazione è più veloce e ogni giorno che passa senza nuovi casi tra i giocatori aggiunge ottimismo in casa nerazzurra. Ieri sono stati effettuati altri tamponi, gli esiti sono attesi in giornata. Stessa cosa verrà ripetuta domani, domenica 21 marzo, con i risultati che arriveranno lunedì.

REBUS NAZIONALI, L’INTER NON MOLLA MA L’ATS APRE: LE ULTIME >>>