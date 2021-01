GdS – Chiarimento tra Conte e Maresca negli spogliatoi: evitata la maxi squalifica?

Dopo lo scontro verbale molto violento avvenuto prima in campo e poi all’interno del tunnel che porta agli spogliatoi tra Antonio Conte, supportato da Lele Oriali e dal vice Stellini, e l’arbitro Maresca, come riferito da La Gazzetta dello Sport vi sarebbe stato un nuovo incontro in seguito tra le due parti nei pressi gli spogliatoi. Accompagnato dall’amministratore delegato Beppe Marotta, il tecnico leccese ha così visto faccia a faccia nuovamente il direttore di gara prima di lasciare lo stadio.

Come spiegato dalla rosea, Conte ha difatti avuto un chiarimento con Maresca sulle parole volate pochi minuti prima dopo aver lasciato in campo. Un passaggio molto importante che il dirigente varesino ha voluto fortemente, così da poter quantomeno ammorbidire la posizione dell’arbitro per fare in modo che la sanzione del giudice sportivo non vada oltre le due giornate di squalifica. Nella giornata odierna potrebbe già arrivare la comunicazione ufficiale sull’espulsione rimediata dall’allenatore.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<