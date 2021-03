CdS – Il dialogo integrale tra Conte e Mariani che ha portato all’ammonizione

Ammonito al 12′ minuto del primo tempo, Antonio Conte è stato difatti l’unico tra gli interisti a rimediare un cartellino giallo in tutto l’incontro. Il tecnico leccese, in occasione del successo di ieri sera dell’Inter per 1-0 sull’Atalanta, si è reso infatti protagonista in avvio di match di un dialogo con l’arbitro Mariani, ripreso dalle telecamere e perfettamente intercettato dai microfoni. Per questo motivo, stamattina in edicola il Corriere dello Sport ha voluto riportare il dialogo integrale che ha costretto il fischietto romano a mostrare il giallo al tecnico leccese. Queste le loro parole:

Mariani: “Mister, mi faccia la cortesia, venga un attimo. Siamo soltanto al 10′ minuto”.

Conte: “Vabbè, ma che ho detto? E’ il gioco della spinta, gli ho detto”.

Mariani: “Mister, posso parlare un attimo? Io sono venuto qui per dirglielo con calma, capiamo il momento. Io capisco il suo momento, lei capisca il mio e facciamo ognuno il proprio ruolo. Va bene così?”.

Conte: “Vabbè, ma ho detto il gioco della spinta”.

Mariani: “Per me non è fallo, va bene?”.

Conte: “Va bene, ma ho detto il gioco della spinta”.

Mariani: “Per me non è fallo, va bene?”.

Conte: “Non è fallo, ma è il gioco della spinta?”.

Mariani: “Va bene? Va bene? Va bene o no?”.

Conte: “Mi sono incazzato? E allora che viene qua?”.

Mariani: “Non va bene, allora forse non va bene: giallo!”.

Conte: “Ma fate i protagonisti, con tutto il bene che vi voglio, dovete venire per far vedere che venite a rimproverarmi, questo fate. Perché vi deve riprendere la telecamera”.

