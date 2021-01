Opta – Conte come Mourinho: la sua media punti all’Inter è da record

Mettendo a tacere le critiche ricevute settimana scorsa dopo il pareggio contro la Roma, Antonio Conte vincendo contro la sua ex Juventus ieri sera si è tolto sicuramente un po’ di soddisfazioni. Innanzitutto perché per la prima volta in carriera è riuscito a battere il club bianconero, un risultato che sognava di mettere a segno sin dal suo addio burrascoso da Torino. Ma anche una rivincita nei confronti di quei tifosi dell’Inter che nelle ultime settimane lo avevano ingiustamente attaccato, invocando addirittura l’esonero.

Come certificato dai numeri, invece, l’allenatore leccese sta raggiungendo risultati incredibili dal suo arrivo a Milano. Lo conferma il dato in riferimento alla media punti pubblicato da Opta. Esattamente José Mourinho, infatti, Conte in campionato ha mantenuto in questo primo anno e mezzo una media di 2,18 punti per ogni partita. Insieme al portoghese, è in assoluto la migliore statistica tenendo conto degli allenatori che hanno guidato l’Inter per almeno 30 partite di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

