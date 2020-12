Conte e la strana gestione dei cambi. Tuttosport attacca: “Perché Lautaro sostituito? Mourinho avrebbe…”

Una delle critiche mosse nei confronti di Antonio Conte è quella relativa alla gestione dei cambi. Come riportato da Tuttosport, in molti si chiedono perché nel finale di gara contro lo Shakhtar non siano rimasti in campo tutti gli attaccanti a qualificazione ormai compromessa.

Una scelta che sicuramente avrebbe fatto Mourinho, capace di giocare un tempo intero contro la Dinamo Kiev con una squadra super sbilanciata in avanti. Quell’Inter fu capace di ribaltare dall’1-0 all’1-2 e a portarsi a casa 3 punti fondamentali per il passaggio del turno.

