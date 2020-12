TS – Inter fuori dall’Europa, rabbia Zhang: a gennaio sarà mercato low-cost

L’uscita dalla Champions League avrà importanti ripercussioni anche in ottica mercato. Come riportato da Tuttosport, alla dirigenza nerazzurra non andrà giù facilmente quest’eliminazione dopo aver investito 230 milioni di euro (cessioni escluse) nelle ultime due stagioni e visti anche i 12 milioni di euro riconosciuti a Conte.

Il presidente Steven Zhang si aspettava di più, a gennaio difficilmente l’Inter metterà mano pesantemente al portafoglio. Solo le uscite di alcuni elementi, come Vecino, Nainggolan ed Eriksen, potrebbero permettere a Marotta qualche movimento in entrata. Conte vorrebbe un centrocampista in più e un vice Lukaku.

I profili sono noti: piacciono Giroud e Milik mentre il sogno in mediana resta Kanté, più facile arrivare a De Paul. Ma dopo l’eliminazione dall’Europa i piani potrebbero essere cambiati e l’Inter potrebbe restare anche così.

