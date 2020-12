Vernazza (GdS): “L’Inter si è eliminata da sola, siamo al punto più basso della gestione Conte. Gli alibi sono finiti”

“Siamo al punto più basso della gestione Conte. L’allenatore dovrà capitalizzare in campionato l’euro-esclusione. Da gennaio in poi, Coppa Italia a parte, lavorerà ogni giorno ad Appiano senza viaggi né partite infrasettimanali a spezzare i ritmi e a moltiplicare gli infortuni. Gli alibi e le maschere sono finite, ora l’Inter ha il dovere di correre per lo scudetto. Ne ha facoltà, la squadra è già forte di suo e immaginiamo che il mercato di gennaio garantirà a Conte i correttivi giusti, anche se dovrà essere lo stesso Conte a inventarsi qualcosa di alternativo, qualcosa che vada oltre il solito canovaccio. Nel calcio di oggi si vince con il piano A e il piano B, a volte con il piano C. In partite come quella di ieri sera l’Inter diventa monotematica e non dispiega la sua qualità”.

