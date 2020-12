Transfermarkt – La top 11 degli esclusi dalla Champions League: LuLa ma non solo, quanta Inter

La Champions League ha dato i suoi primi verdetti: 16 squadre hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale, altre 8 squadre sono “retrocesse” in Europa League e altre 8 eliminate dall’Europa. Tra queste c’è purtroppo anche l’Inter.

Transfermarkt ha stilato la top 11 degli esclusi dalla Champions League più preziosi in base al loro attuale valore di mercato. Sono ben 5 i nerazzurri presenti in squadra: oltre alla LuLa lì davanti, c’è spazio anche per Hakimi, De Vrij e Bastoni.

Ecco la top 11:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<