Shakhtar ma non solo. Dal Villarreal al Psv: tutti i crolli dell’Inter in Europa

Dalle stelle alle stalle, quella contro lo Shakhtar è solo la terza eliminazione di fila arrivata al fotofinish nel girone di Champions League. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, due anni fa fu Luciano Spalletti a vedersi sfumare il pass per gli ottavi di finale pareggiando in casa contro il Psv già eliminato.

Una stagione fa invece l’Inter di Conte fallì il match point, sempre a San Siro, contro un Barcellona pieno di riserve e giovani. Ma il passato insegna che ci sono state altri notti europee dell’Inter passate alla storia in negativo.

Come dimenticare le figuracce dell’Europa League 2016-17, nel girone di Europa League con Southampton, Beer Sheva e Sparta Praga. Schalke, Marsiglia e Tottenham, per citare tre rimpianti.

Tornando ancora più indietro nel passato la beffa del doppio pareggio nella semifinale Champions 2002-03 contro il Milan è ancora una ferita apertissima. Nella stagione successiva, altro doppio shock con l’Arsenal che a San Siro si impone con uno schiacciante 1-5. Due settimane dopo i Gunners ce la mettono tuta per farsi perdonare. L’Arsenal infatti fa il proprio dovere battendo la Lokomotiv Mosca, però all’Inter serve una vittoria a Kiev per passare ma alla fine sarà solo 1-1 mortifero.

Non andò meglio in Spagna, per due anni consecutivi: nel 2005-06, per colpa del Villarreal e di quello strano goleador di nome Arruabarrena, poi 12 mesi più tardi fu il Valencia a bloccare la corsa dell’Inter negli ottavi, con tanto di mega rissa nel finale.

