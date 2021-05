Conte: “Scudetto strameritato, tante emozioni in due anni. Il gol decisivo è…”

Le parole del mister dopo la vittoria dello scudetto

Ecco le sue parole: "Siamo molto più sereni e felici, abbiamo raggiunto un traguardo bellissimo. Il ringraziamento va ai calciatori e a tutti quelli che hanno lavorato con noi, che hanno reso possibile questo sogno. Sono contento per i tifosi, per la vittoria dello scudetto dopo tanti anni di attesa. E' stato uno scudetto strameritato, lo abbiamo vinto con quattro giornate d'anticipo, non ci sono altri aggettivi per descrivere la grandezza che abbiamo fatto. Siamo stati bravi a gestire i momenti difficili come quelli dell'uscita dalla Champions League. Sono arrivate critiche a tutti, a me in primis che ero il responsabile. Ed era giusto così sono il primo responsabile sempre. Ci siamo dovuti compattare".