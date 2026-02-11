Sarà il Como l’avversario dell’Inter nella semifinale di Coppa Italia. La squadra di Fabregas ha eliminato il Napoli dopo una battaglia che si è conclusa ai calci di rigore, con i tempi regolamentari fermi sull’1-1.

I lariani hanno sbloccato il match al 39′ del primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Baturina. La reazione dei padroni di casa è stata immediata nella ripresa: dopo appena un minuto Vergara ha riportato il risultato in parità. Da quel momento il punteggio non è più cambiato, rendendo necessario il ricorso alla lotteria finale.

Ai rigori è stato decisivo l’errore di Lobotka, che ha consegnato la qualificazione agli ospiti. Dopo i tiri dagli undici metri, il Como affronterà dunque i nerazzurri per un posto in finale.

Questo il dettaglio della sequenza: Da Cunha (C) gol, Politano (N) gol, Douvikas (C) gol, Lukaku (N) fuori, Baturina (C) gol, Spinazzola (N) gol, Perrone (C) parato, Alisson Santos (N) gol, Smolcic (C) gol, Elmas (N) gol, Diego Carlos (C) gol, Milinkovic-Savic (N) gol, Vojvoda (C) gol, Gutierrez (N) gol, Kempf (C) gol.



L’Inter si prepara dunque al doppio confronto con la squadra di Cesc Fabregas.