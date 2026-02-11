BILD – L’Inter guarda alla Bundesliga per la corsia di destra! Spunta un nome dal Dormund

Il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per Daniel Svensson. Secondo quanto riporta la Bild, l’esterno sinistro svedese sarebbe finito nel mirino dell’Inter in vista della prossima sessione estiva di mercato. I tedeschi chiedono almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

Svensson, classe 2002, è arrivato al Dortmund nell’inverno del 2025 dai danesi del Nordsjælland per una cifra vicina ai 6,5 milioni. In pochi mesi è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra guidata da Niko Kovac, diventando rapidamente una pedina centrale nello scacchiere del tecnico croato.

La concorrenza per il laterale scandinavo non manca. Anche alcuni club inglesi hanno manifestato interesse: su tutti si segnalano Leeds e Arsenal, entrambi attenti all’evoluzione della situazione. Il giocatore piace per le sue caratteristiche tecniche e per i margini di crescita ancora ampi, considerata la giovane età.

Il Dortmund non sembra intenzionato a fare sconti. Dopo l’investimento di pochi mesi fa, i gialloneri puntano a una plusvalenza importante, forte anche del rendimento mostrato dal giocatore in questa prima parte di esperienza in Bundesliga. La valutazione fissata dai tedeschi rappresenta una base di partenza per eventuali trattative future.