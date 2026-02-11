Barella e Calhanoglu titolari contro la Juventus? Le ultime

Buone notizie in casa Inter in vista del big match contro la Juve di sabato sera. Barella e Calhanoglu sono tornati ad allenarsi in gruppo dopo gli ultimi problemi fisici, offrendo a Chivu due opzioni importanti per la sfida più attesa.

Il tecnico nerazzurro ha ritrovato i due centrocampisti nella seduta di ieri, dopo il giorno di riposo concesso alla squadra reduce dalla vittoria per cinque reti contro il Sassuolo. Entrambi hanno lavorato senza limitazioni, mentre Dumfries continua il percorso di recupero alla Pinetina con terapie specifiche. Per l’olandese non è ancora possibile stabilire una data precisa per il rientro in campo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Chivu difficilmente rischierà entrambi i centrocampisti dal primo minuto in questa fase delicata della stagione. Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per la scelta definitiva, ma l’idea del tecnico sarebbe quella di reinserire subito Barella nella formazione titolare e aspettare ancora per Calhanoglu.

Il turco potrebbe dunque partire dalla panchina, anche considerando le ottime prestazioni di Zielinski nel ruolo di regista nelle ultime uscite. Nella giornata di ieri, Calhanoglu ha ricevuto la visita del commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, che si è presentato ad Appiano per incontrare il centrocampista nerazzurro.