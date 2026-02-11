Napoli-Como, Conte a rischio SQUALIFICA: il motivo

La Procura Federale ha avviato un’indagine sulle parole pronunciate da Antonio Conte durante la partita tra Napoli e Como. Il tecnico azzurro è stato ripreso dalle telecamere mentre rivolgeva un insulto all’arbitro Manganiello.

“Almeno vallo a vedere, testa di c…o”, le espressioni captate dai microfoni. L’episodio è ora sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè, che sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio per valutare l’apertura di un procedimento disciplinare. Nel referto arbitrale non compare alcun riferimento all’accaduto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli potrebbe essere sanzionato con una giornata di squalifica. Esiste però la possibilità di evitare la sospensione richiedendo un patteggiamento con sanzione pecuniaria.

La decisione finale dipenderà dalla valutazione del materiale raccolto dalla Procura. L’apertura del procedimento disciplinare appare probabile, considerata la chiarezza delle immagini disponibili.