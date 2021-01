Coppa Italia, il Milan batte il Torino e sfiderà la vincente tra Fiorentina e Inter. Pioli con un’assenza pesante

L’Inter domani scenderà in campo contro la Fiorentina, per l’esordio nella Coppa Italia 2020-2021. Sarà una gara importante per i nerazzurri e si prevedono molte novità di formazione, soprattutto riguardo Eriksen. Qualora gli uomini di Antonio Conte dovessero passare il turno, allora troverebbero ai quarti di finale il Milan.

I rossoneri hanno battuto il Torino ai calci di rigore per 5 a 4, dopo che la gara era terminata 0-0. Pioli, però, dovrà fare a meno di un’assenza pesante. Gigi Donnarumma, infatti, è stato espulso dalla panchina nel secondo tempo per proteste. Il portiere azzurro non potrà quindi partecipare ai quarti di finale della competizione.

