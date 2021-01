TMW – Inter, previsti nuovi contatti per il rinnovo di Lautaro. Prolungamento fino al 2025 e spunta una clausola

Lautaro Martinez è sempre più un elemento chiave di questa Inter. Le voci di mercato di un suo possibile addio sono state frequenti negli scorsi mesi , ma l’attaccante argentino non ha mai manifestato la volontà di lasciare Milano. In particolare, il Barcellona ci aveva provato più di tutti, palesando più volte l’interesse per il numero 10 nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’esperienza all’Inter del Toro è destinata a durare. Tra la fine del mese di gennaio e l’inizio di febbraio, infatti, sono previsti nuovi contatti tra Marotta e l’entourage del calciatore classe ’97. La base è quella di un prolungamento fino al 2025 con un adeguamento dello stipendio.

E’ stata anche confermata la volontà di inserire una clausola anti Juventus da 150 milioni di euro. Verrà valutata, invece, l’ipotesi di mantenere quella da 111 milioni per le altre squadre, come riferisce il sito sportivo. Mancano ancora alcuni dettagli, ma la sensazione è che la fumata bianca sia vicina.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<