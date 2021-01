Sky – Gomez, veto dell’Atalanta alla cessione in Italia: gli scenari

Si fa sempre più in salita la strada che porta al nome del Papu Gomez. Nonostante le big italiane si siano informate sulla situazione dell’argentino, che ormai non viene più convocato da diverse partite da Gian Piero Gasperini, la posizione da parte della famiglia Percassi sembra piuttosto netta. L’attaccante sicuramente verrà ceduto, dal momento che si trova sul mercato senza alcun margine per poter rientrare tra le scelte del suo allenatore, ma l’Atalanta ha posto un vero e proprio veto dinnanzi all’interesse di club italiani come Inter e Juventus.

Come riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il club bergamasco non ha alcuna intenzione di rinforzare le squadre d’alta classifica con le quali si trova in lotta per poter ottenere ancora una volta un posto in Champions League. La pista estera sembra quindi essere quella più calda, anche se non si escludono possibili proposte da parte di società italiane di medio-bassa classifica del calibro della Fiorentina, rispetto alle quali l’Atalanta sarebbe assolutamente propensa ad aprire. Il problema, però, è che ad oggi il calciatore non pare essere attratto da tali soluzioni.

