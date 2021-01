GdS – Eriksen da regista: nuova possibilità di rimanere all’Inter. Solo timidi sondaggi arrivati dall’estero

Potrebbe esserci un colpo di scena nel futuro di Christian Eriksen. Il trequartista danese, che adesso Conte sta cercando di trasformare in un regista davanti alla difesa, sembrava sul punto di andar via dopo essere stato messo sul mercato sia dal tecnico leccese che dalla società nerazzurra. E invece, probabilmente a fronte delle pochissime proposte arrivate negli ultimi giorni nei suoi confronti, nel match di oggi alle 15.00 che l’Inter disputerà contro la Fiorentina in Coppa Italia, l’ex Tottenham avrà una nuova chance in una posizione inedita.

Come spiegato da Conte nella conferenza stampa di ieri, le aspettative in questo nuovo ruolo – che solo qualche mese fa lo stesso allenatore aveva escluso per le caratteristiche del ragazzo – sono ora piuttosto alte. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, sono difatti poco concrete le possibilità che il calciatore possa lasciare l’Inter nel mese di gennaio, a causa di pochi e timidi sondaggi pervenuti solamente per parte di Paris Saint Germain e Tottenham. Ma chissà che, dopo settimane turbolente, questa inaspettata penuria di offerte non possa diventare in realtà l’occasione per valorizzare finalmente al meglio le potenzialità e la classe di Eriksen.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<