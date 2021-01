CdS – Cda straordinario convocato dall’Inter. Bc Partners fa passi in avanti, in un paio di mesi l’ingresso in maggioranza?

E’ stato convocato quasi d’urgenza un consiglio d’amministrazione straordinario in casa Inter previsto per la giornata di domani. Sul tavolo non si parlerà ovviamente di temi sportivi, bensì di scadenze rispetto alle quali il club nerazzurro dovrà far fronte al più presto. Innanzitutto per quanto riguarda la questione stipendi, argomento prioritario per la riunione di domani. Ma ci sarebbe anche da discutere di un mercato evidentemente da completare, cercando di soddisfare le richieste della squadra sebbene i numerosi paletti imposti poche settimane fa dalla famiglia Zhang.

Come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, che ha rivelato la convocazione straordinaria del Cda nerazzurro, sul fronte societario si starebbero facendo grossi passi in avanti in direzione di Bc Partners. Dalle ultime indiscrezioni che il quotidiano romano riferisce di aver raccolto in ambienti finanziari, le parti starebbero proseguendo le trattative in maniera spedita, a tal punto che i più ottimisti ipotizzano una cessione delle quote di maggioranza detenute da Suning nel giro di un paio di mesi. Se dal punto di vista economico questa manovra darebbe una grande spinta al club, da quello sportivo potrebbe causare un duro arresto alla crescita netta dell’ultimo biennio.

