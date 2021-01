CdS – Fiorentina-Inter, slitta il rientro di Vecino. Anche Darmian e Pinamonti restano a Milano

Vedremo parecchie novità dal primo minuto nel match tra Fiorentina e Inter in programma al Franchi a partire dalle 15.00 di oggi. Il match varrà l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia e la vincente tra le due formazioni se la dovrà vedere al prossimo turno contro il Milan, reduce dal successo ai rigori ottenuto ieri sera a San Siro contro il Torino. In vista della trasferta di Firenze, Antonio Conte ha in mente parecchi esperimenti per favorire un ampio turnover.

Dal primo minuto, ad esempio, si dovrebbero vedere calciatori che hanno avuto meno spazio nell’ultimo periodo come Ranocchia, Kolarov e Sensi. Ma soprattutto c’è grandissima attesa per assistere al nuovo ruolo da regista (o vice Brozovic) che Conte pare voglia confezionare da qui in avanti per Christian Eriksen. Chi invece è rimasto direttamente a Milano e non ha viaggiato in treno con i compagni nella giornata di ieri, è Matias Vecino. Il centrocampista è rimasto ad Appiano Gentile e sta pian piano ritrovando la forma migliore. Insieme a lui saranno indisponibili anche Darmian e Pinamonti, entrambi vicinissimi al recupero.

