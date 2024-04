Coreografia derby: la Curva prepara il “muro nerazzurro”

Grande entusiasmo nel mondo Inter per l’imminente derby che potrebbe consegnare lo Scudetto. A San Siro ci sarà un clima infuocato, nonostante la gara si giochi in casa del Milan. Gli ultras nerazzurri, infatti, sono pronti a far sentire comunque la loro presenza, nonostante la loro presenza sarà limitata al secondo anello verde.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i sostenitori nerazzurri sono al lavoro da ieri per studiare la coreografia, che dovrà necessariamente essere in torno minore. L’obiettivo, in ogni caso, è creare una “muro nerazzurro” prima della partita, tanto che fuori dallo stadio saranno vendute 7500 sciarpe in edizione limitata.