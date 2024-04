Perché l’Inter è da 10 anni la prima squadra di Milano

Il derby che potrebbe assegnare lo Scudetto è la grande occasione per l’Inter di dimostrare ancora una volta la propria supremazia sul Milan, non solo nelle stracittadine, ma anche in Serie A. Un dominio che va avanti ormai da 10 anni e che verrà certificato anche al termine di questa annata.

Dalla stagione 2013/2014, infatti, i nerazzurri hanno finito il campionato davanti ai nerazzurri per ben 8 volte, con un distacco superiore di 10 punti in 3 occasioni: 2015/2016, 2019/2020 e 2020/21. Con tutta probabilità, al conto si aggiungerà anche l’attuale stagione, con il divario che attualmente è di 14 punti.

Non solo i punti, il divario è anche nei traguardi raggiunti dalla due squadre. Il Milan ha portato a casa solo una Supercoppa Italiana e uno Scudetto nelle ultime 11 stagioni, mentre l’Inter ha raggiunto due finali europee (Europa League e Champions League), condite da 2 Scudetti (uno ottenuto e uno in arrivo), 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.