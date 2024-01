Cori a Maignan: l’Inter al fianco del Milan contro il razzismo

Ancora un episodio di razzismo in Serie A, questa volta in Udinese-Milan, con vittima Mike Maignan, preso di mira dai tifosi friulani con cori di stampo razziale ed epiteti vergognosi. Un episodio increscioso che ha portato alla sospensione della gara per alcuni minuti, con i giocatori rossoneri che hanno anche abbandonato il campo.

Il Milan si è poi schierato contro questo gesto anche sui propri profili social, trovando un alleato anche nell’Inter, da anni impegnata contro il razzismo, con la campagna “Brothers Universally United”. Questa la risposta dei nerazzurri ai cugini rossoneri: