Finale Supercoppa: Inter in ANSIA per Barella

Domani sera, l’Inter si gioca il primo trofeo stagionale contro il Napoli, nella finale di Supercoppa Italiana. Una partita importante, con un occhio, però, anche al futuro del campionato e, in particolare, alla partita di Barella.

Infatti, come riferito da Tuttosport, a mettere un po’ in ansia l’Inter è la diffida pendente sulla testa del centrocampista. In caso di ammonizione domani, Barella dovrà saltare la prossima gara di Serie A: la difficile trasferta in casa della Fiorentina. E nell’occasione Inzaghi dovrà rinunciare anche allo già squalificato Calhanoglu.

Tuttavia, la preoccupazione dell’Inter non si fermerebbe qui. Infatti, anche nel caso dovesse scampare il pericolo giallo domani sera, l’allerta rimarrebbe anche per la gara di Firenze, a una settimana dal big match di campionato contro la Juventus.

L’opinione di Passione Inter

Inzaghi è un allenatore da sempre molto attento al problema ammonizioni e altrettanto dovrà fare Barella. Il tecnico, molto probabilmente, cercherà di gestire il centrocampista, tirandolo fuori dal campo con qualche minuto d’anticipo, come accaduto con la Lazio. La crescita di Frattesi alle sue spalle aiuta, fornendo un’alternativa credibile al vice-capitano.