Corsa Scudetto: il DETTAGLIO che Inzaghi non vuole sottovalutare

Al termine del girone d’andata di Serie A, Inter e Juventus sono a soli 2 punti distanza l’una dall’altra, con le altre inseguitrici abbastanza distanza. Tutto lascia pensare, dunque, a un testa a testa fino all’ultima giornata per lo Scudetto e Inzaghi non vuole lasciare nessun dettaglio intentato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico nerazzurro, infatti, non vuole sottovalutare l’aspetto mentale, consapevole che quella con i bianconeri sarà una lunga lotta di nervi. E il calendario non aiuterà i nerazzurri: oltre alle difficili trasferte di Monza e Firenze prima dello scontro diretto, c’è anche la Supercoppa Italiana.

L’impegno in Arabia, allora, costringerà i nerazzurri a giocare alcune partite con una gara da recuperare. Esattamente come successe nella stagione 2021/2022, con il match contro il Bologna che costò lo Scudetto ai nerazzurri. Inoltre, la Supercoppa darà alla Juventus la possibilità di arrivare alla sfida di San Siro davanti in classifica. Scenari delicati, sui quali Inzaghi vuole porre grande attenzione.