Sanchez, ADDIO sicuro: l’Inter punta sul GIOIELLO a costo zero

Il secondo matrimonio tra l’Inter e Sanchez è stato fin qui molto deludente. Per questo motivo, non sembra esserci futuro in nerazzurro per l’attaccante cileno. Se non sarà a gennaio, certo sarà invece l’addio a fine stagione, al termine del suo anno di contratto.

Lo riporta Calciomercato.it, che sottolinea come l’Inter starebbe valutando concretamente l’ipotesi Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza. Il talento argentino sta convincendo nelle ultime partite, e se dovesse continuare così fino al termine della stagione, una sua permanenza a Milano dalla prossima estate non sarebbe da escludere.

Palladino sembra puntare molto su di lui e i nerazzurri non sono intenzionati a rompere l’accordo con i brianzoli, nonostante l’interesse di alcune squadre, come il Granada. Il classe 2005 sta crescendo di settimana in settimana e se dovesse confermarsi per l’Inter sarebbe un’ottima soluzione a costo zero per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

Carboni è un giocatore dal talento cristallino e un patrimonio dell’Inter. Decidere di tenerlo in rosa, come ricambio dei titolari, sarebbe una grande dimostrazione di fiducia, ma anche una mossa da valutare con attenzione. A 19 anni da compiere, infatti, l’argentino ha bisogno di giocare con relativa continuità e puntare su di lui vorrebbe dire non avere il timore di concedergli chance importanti.