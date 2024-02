Cosa sta facendo oggi Handanovic per l’Inter

Samir Handanovic si è ritirato pochi mesi fa, al termine della stagione 2022-23, dopo ben 11 stagioni a difendere la porta dell’Inter. L’ambiente nerazzurro non ha dimenticato le sue 455 presenze e la dedizione alla causa, motivo per il quale l’ex portiere sloveno continua ad orbitare nel mondo della Beneamata. In questo momento, Handanovic è impegnato in tre attività.

La prima consiste nel supporto costante al vivaio del club: Samir è sempre sugli spalti in occasione delle partite dell’Inter Primavera e segue, più in generale, tutto il settore giovanile nerazzurro.

La seconda è di natura individuale e corrisponde all’obiettivo mai nascosto dell’ex capitano, ovvero quello di diventare allenatore. A questo proposito, Handanovic sta seguendo il corso per ottenere il patentino ed è impegnato in lezioni di tattica.

In terzo luogo, lo sloveno sta facendo anche l’osservatore dei portieri per conto dell’Inter, andando in giro per il mondo a visionare gli estremi difensori che piacciono alla dirigenza di Viale della Liberazione. Un primo banco di prova potrebbe essere prossimo, visto che fra qualche mese i nerazzurri saranno chiamati a fare una scelta sul vice Sommer, arrivato in estate. Marotta, Ausilio e Baccin hanno tre strade: riscattare Emil Audero dalla Sampdoria esercitando il diritto (a 6,5 milioni), chiedere di rinnovare il prestito oppure optare per un nuovo portiere con un profilo differente e più giovane, destinato quindi a diventare gradualmente titolare.