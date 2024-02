Finisce il sogno di Taremi: eliminazione bruciante in Coppa d’Asia

Il sogno di Mehdi Taremi di vincere la Coppa d’Asia finisce qui. Il suo Iran, infatti, è stato eliminato dal Qatar padrone di casa nella semifinale della competizione, con il risultato di 3-2.

L’attaccante del Porto, dopo aver saltato i quarti di finale per squalifica, è stato schierato da titolare ed è rimasto in campo per tutta la gara, ma non è riuscito a trascinare i suoi verso l’ultimo atto della rassegna continentale asiatica.

Com’è noto, il centravanti classe 1992 ha un accordo con l’Inter solo da formalizzare per lo sbarco a Milano da svincolato nella prossima estate. Possibile che le visite mediche di rito vengano svolte durante la pausa nazionali di marzo.