Cos’è il fan token dell’Inter $INTER e come funziona?

Gli Inter fan token$INTER sono stati lanciati nelle scorse settimane sulla piattaforma Socios.com in seguito ad una comunicazione ufficiale diramata dal sito della società nerazzurra.

La collaborazione commerciale con Socios.com è stata stretta già dallo scorso 21 luglio e l’accordo tra le due aziende porterà nelle casse nerazzurre circa 20 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda il nome ed il logo del token $Inter, questo è stampato sulle magliette gara della squadra ed è presente già dall’inizio di questo campionato di calcio.

Ma nonostante la loro presenza così evidente al centro della maglia nerazzurra, molti ancora si stanno chiedendo cosa sono i token, come funziona un fan token e dove si possono acquistare i fan token Inter.

Per trovare una risposta a tutte queste domande ed a molte altre che riguardano il mondo degli Fc Inter Fan Tokenvi invitiamo a leggere qui di seguito.

Cosa sono i fan token e come funzionano

Soprattutto a partire da questo anno, o meglio da questa stagione calcistica, i Fan Token sono entrati a far parte delle principali società di calcio.

C’è da dire, in ogni caso, che i campioni in carica dell’Inter sono stati tra i primi nel nostro paese a farsi lusingare dal mercato delle criptovalute. E la società ci ha creduto talmente tanto da sfoggiare il proprio Inter Milan Fan Token a bella vista sulle maglie da gara della squadra.

Data la loro presenza all’interno del campionato italiano e la loro ventata di novità, quindi, è piuttosto normale che ci si trovi a chiedere cosa sono i token Inter e come funziona un fan token.

Prima di passare a capire di cosa stiamo parlando, però, cerchiamo di analizzare i motivi che hanno spinto le varie società ad entrare nel mercato delle criptovalute.

Molto è dovuto, come abbastanza logico, al virus Covid-19 che ci ha coinvolti ed alle restrizioni che tutt’ora sono in atto per il contenimento della pandemia. A causa di queste restrizioni, infatti, la maggior parte delle squadre del campionato di calcio di Serie A ha visto non quadrare i propri bilanci (245,6 milioni di Euro il passivo della stagione 2021/2022), soprattutto a causa della mancata vendita dei biglietti e degli abbonamenti per gli stadi.

Alcune società hanno deciso di risolvere queste mancanze in maniera tradizionale semplicemente controllando le spese e facendo economia, altri club invece hanno cercato altre soluzioni e sono riusciti ad avere una boccata d’ossigeno con le sponsorizzazioni alle società attive nel mercato delle criptovalute. Un mercato che non sembra affatto aver risentito della crisi. Infatti, come noto, il mercato delle criptovalute è piuttosto ricco e florido ed in continua ascesa. Ecco spiegato come mai alcuni club come Inter, Roma, Juventus e Milan abbiano ceduto alle lusinghe di questo particolare mercato e molti altri club ne siano fortemente interessati.

Una volta chiariti questi concetti possiamo cercare di analizzare nel dettaglio cos’è Inter Fan Token.

La risposta non è semplice, soprattutto se non si conosce bene il mondo delle criptovalute. In ogni caso, cercheremo di spiegare al meglio e nella maniera più semplice possibile cos’è Inter Fan Token.

Semplificando, possiamo dire che gli Fc Inter Fan Token possono essere considerati come delle “azioni” che i tifosi possono acquistare per poter avere, in parte, voce in capitolo su ciò che riguarda le mosse societarie del club. In altre parole, gli Inter Milan Fan Token permettono di avere una minima influenza, anche se decisamente molto marginale, sulle scelte della società.

Un primo assaggio lo si è potuto vedere con il primo sondaggio indetto tra i tifosi in occasione di “$INTER San Siro Takeover” il 18 settembre, quando l’Inter ha affrontato il Bologna.

In questa occasione, ai tifosi è stato chiesto di scegliere lo slogan che avrebbe accompagnato la squadra all'ingresso di San Siro. Allo stesso tempo, un messaggio da parte di Socios.com per i tifosi nerazzurri è stato svelato attraverso una coreografia che ha visto il coinvolgimento di circa 10.000 bandierine sugli spalti. Il messaggio vincente scelto dai tifosi nerazzurri che hanno acquistato Inter Milan Fan Token è stato mostrato anche sui pannelli LED a bordo campo.

In aggiunta a tutto questo vi è stata anche la possibilità da parte dei possessori di Inter Fan Token di tutto il mondo di poter accogliere i calciatori al loro arrivo a San Siro via webcam.

Adesso che abbiamo spiegato cos’è un Inter Fan Token e cos’ è possibile fare con essi, cerchiamo di chiarire anche come funziona un Fan Token.

In pratica, un Inter Milan Fan Token viene trattato in criptovalute, dunque per poterlo acquistare sarà necessario scambiare il proprio denaro in cripto valuta. Questo aspetto non dovrebbe preoccupare nessun futuro acquirente dal momento che questo processo viene interamente gestito dalla piattaforma alla quale ci si rivolge.

Una volta chiarito cosa sono i Fan Token e come funzionano, cerchiamo anche di capire come potranno essere utilizzati gli Inter Fan Token.

Coloro che decideranno di acquistare Inter Token potranno utilizzarli per numerose opportunità di engagement che verranno rese disponibili dalla società di volta in volta. Si tratterà soprattutto di sondaggi interattivi ma riguarderanno anche l’accesso a contenuti esclusivi del Club. Inoltre, sarà possibile utilizzare gli Fc Inter Fan Token per misurarsi in giochi, quiz e varie competizioni contro altri tifosi provenienti da tutto il mondo. Ovviamente, l’argomento principale di questi giochi riguarderà la storia dell’Inter.

Ma partecipare a questi quiz e giochi non avrà soltanto un aspetto puramente ludico. Infatti, permetterà a coloro che decideranno di acquistare Inter Token di inserirsi in classifiche mondiali per poter vincere premi e ricompense. Non si tratterà dei classici premi ma di esperienze uniche che potranno essere sia in forma digitale che fisica.

Senza dubbio c’è un forte entusiasmo ed una grande aspettativa per gli Inter Milan Fan Token, sia da parte dei tifosi che della società la quale ha dichiarato, attraverso la voce di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano: "Il lancio dell’$Inter Fan Token è il primo importante momento di attivazione insieme ai nostri fan della partnership con Socios.com, un accordo che pone al centro lo sviluppo del fan engagement. Per il Club nerazzurro i tifosi hanno da sempre un ruolo fondamentale ed è per noi essenziale che il percorso di sviluppo e innovazione che caratterizza la nuova era dell’Inter permetta a tutti i nerazzurri di essere sempre più parte del nostro mondo. Siamo sicuri che l’$Inter Fan Token avrà grande successo all’interno della nostra community".

Quanto costa il fan token dell’Inter

Una volta che si ha ben chiaro di cosa stiamo parlando, passiamo all’atto pratico e vediamo quanto costa un Fan Token.

La Fan Token Offering (FTO®) ha visto emessi circa un milione di Fc Inter Fan Token. Il prezzo degli Inter Fan Token è stato fissato a 2€ in fase di lancio.

Va da sé che è importante tenere conto del fatto che il valore di un Inter Fan Token, esattamente come accade per le criptovalute, può variare e fluttuare nel tempo. Questo significa che un Inter Fan Token può acquistare valore ma anche perderlo.

Infatti, come abbiamo già detto, un Inter Fan Token aveva un costo di 2 euro, tuttavia, una volta che questi sono immessi sul mercato, entrano all’interno di un mercato dedicato dove sarà possibile fare trading.

Un’occasione, quella del trading, che può risultare certamente ghiotta dal momento che, una volta entrati a far parte di questo particolare mercato, il prezzo di un Inter Fan Token può aumentare raggiungendo anche un valore piuttosto elevato proprio com’è successo con il Token del Paris Saint Germain nel momento in cui è stato ufficializzato l’acquisto di Lionel Messi.

E’ proprio per questo motivo che decidere di acquistare Fc Inter Fan Token rappresenta senza dubbio un’occasione particolarmente invitante per coloro che sono esperti del settore delle criptovalute e per gli specialisti di questa nicchia di valute virtuali.

Dove si compra il fan token dell’Inter

Ora che abbiamo capito cos’è un Inter Fan Token, che abbiamo capito cos’è possibile fare con questo e dopo che abbiamo visto quanto costa un Fan Token cerchiamo di capire anche dove acquistare un Fan Token.

Prima ancora di sapere come comprare i Fan Token è importante conoscere dove acquistare Fan Token.

Per poter comprare Fan Token Inter al costo che abbiamo già visto, occorre prima di tutto scaricare l’applicazione Socios.com.

Com’è noto, Socios.com è il nuovo sponsor di maglia dell’Inter ed è proprio attraverso la sua piattaforma che è possibile, acquistare, vendere ed utilizzare gli Inter Milan Fan Token nel modo in cui abbiamo già avuto modo di vedere in precedenza.

Una volta scaricata l’applicazione dove comprare Inter Fan Token è necessario creare un account.

Nel momento in cui verrà creato l’account si entrerà definitivamente a far parte del mondo di Socios.com e si potrà capire come comprare i Fan Token.

Per acquistare Inter Fan Token al prezzo di mercato (controlla qui il valore del token $Inter in tempo reale) come abbiamo visto, o per capire come comprare i Fan Token delle altre squadre, la prima cosa che occorre fare è quella di acquistare i $CHZ, i chiliz, ossia la moneta ufficiale della piattaforma. Al momento della pubblicazione di questa guida all’acquisto dei Fan Token Inter, al prezzo di 1 euro è possibile acquistare circa 4,5 $CHZ ma, ovviamente, il prezzo delle monete della piattaforma varia a seconda del mercato e del suo andamento.

Una volta che si avranno acquistati i $CHZ, il passo da compiere è piuttosto semplice.

Si dovrà accedere alla sezione mercato dell’applicazione dove sarà possibile visualizzare quanto costa un Fan Token di ognuna delle squadre disponibili. A quel punto basterà selezionare Inter Milan Fan Token e decidere quanti acquistarne ed il gioco sarà fatto.

Fan token delle altre squadre di Serie A

Come abbiamo detto più volte, anche quando abbiamo visto dove comprare Inter Fan Token, i Fan Token della società nerazzurra non sono gli unici ad essere presenti sul mercato e, come conseguenza, non sono gli unici che possono essere acquistati e sui quali poter anche investire facendo trading.

Infatti, sono oltre 55 le società sportive che hanno stretto accordi con Socios.com per il lancio dei Fan Token. E tra queste società vi sono i principali e più importanti club europei ma non solo. Anche le Nazionali di calcio di Portogallo ed Argentina hanno le loro personali Fan Token.

Allo stesso modo, Socios.com si sta espandendo non soltanto attirando a sé altre squadre di calcio europee, ma anche allargandosi ed integrando altri sport. Ad esempio, negli Stati Uniti Socios.com ha accolto i Fan Token di ben 11 squadre NBA mentre altre squadre sono pronte ad unirsi a queste.

Anche l’UFC, gigante delle MMA, ha lanciato un proprio Fan Token così come ha fatto anche la PFL, altra organizzazione delle MMA.

Inoltre, la rosa di Socios.com include anche squadre del mondo della Formula1 e del Cricket. Ed ovviamente anche importanti squadre appartenenti al mondo degli E-sport. Infatti, è proprio dagli E-Sport che ha avuto inizio il successo di Socios.com, dopo aver creato il primo blockchain provider per il settore globale dello Sports and Entertainment. Da qui in poi, i progetti della piattaforma digitale hanno inglobato altri sport ed altre squadre lanciando non soltanto gli Inter Milan Fan Token, ma molti altri Fan Token con partner presenti in tutto il mondo.

I Fan Token della Juventus

Come abbiamo detto, oltre agli Fc Inter Fan Token, su Socios.com è possibile trovare anche altre Fan Token appartenenti ad altre squadre. Una di queste è proprio la Juventus la quale ha siglato un importante accordo con la piattaforma di blockchain di fan engagement e, proprio come abbiamo visto nel caso degli Inter Fan Token, attraverso la propria Official Fan Token, la Juventus permetterà ai propri tifosi di tutto il mondo di poter interagire con la società e la squadra in maniera totalmente innovativa.

Infatti, sfruttando a pieno le nuove tecnologie, sarà possibile finalmente, seppur in maniera minima e limitata, poter avvicinare sempre di più la fan base bianconera nel mondo alla società.

Anche in casa Juventus, questa novità ha portato una buona ventata di entusiasmo espressa a pieno da Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Head of Global Partnerships and Corporate Revenues di Juventus il quale ha dichiarato: “Juventus è lieta di dare il benvenuto a Socios.com tra i nostri partners. Come Club, siamo sempre molto attenti e pro-attivi verso nuove tecnologie e innovazione. Insieme a Socios.com abbiamo intenzione di offrire nuove opportunità alla nostra fan base nel mondo di interagire in modo innovativo con la loro squadra preferita”.

I Fan Token del Milan

Anche l’altra squadra di Milano ha stretto accordi con Socios.com per una nuova partnership a lungo termine.

Per quanto riguarda la società rossonera si tratta senza dubbio di un passo importante che prosegue nella direzione di uno svecchiamento della società già in atto. Si tratta di una presenza strategica soprattutto perché questa permette di accrescere la presenza del Milan sul digitale e, come nel caso delle altre Fan Token che abbiamo visto, permette alla fan base di interagire con la squadra e la società in maniera innovativa, soprattutto in questi tempi difficili di spostamenti.

Anche in casa Milan, ovviamente, il lancio della Fan Token ha portato ottimismo ed ha aperto la strada verso il futuro, come sottolineato da Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer AC Milan, il quale ha dichiarato: "Siamo felici di collaborare con Socios.com e di accoglierli nella nostra famiglia di global partner. Questa partnership ci consentirà di dare alla nostra fanbase globale di 450 milioni di tifosi rossoneri un altro entusiasmante modo di interagire con il Milan, soprattutto nelle attuali circostanze create dalla pandemia. Siamo un Club innovativo e attento alle innovazioni e questa partnership ci permette di compiere un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di modernizzazione".

I Fan Token della Roma

Tra le società di calcio della Serie A, anche la AS Roma ha lanciato il suo Fan Token, chiamato ASR ed anch’esso è presente sulla piattaforma Socios.

Anche per la Roma, i Fan Token permettono di poter partecipare a sondaggi che garantiscono dei punti ricompensa. Con questi, i tifosi avranno la possibilità di poter vincere dei premi per accedere ad esperienze uniche ed al merchandising del club esclusivo.

In particolare, per quanto riguarda le esperienze, il club ha reso noto che queste includono la possibilità di poter assistere ad una partita della Roma dalla zona VIP dello Stadio Olimpico, ma anche si poter incontrare la squadra e le leggende giallorosse.

Ovviamente si tratta di premi importanti che potranno essere vinti soltanto da coloro che riusciranno ad ottenere più Fan Token interagendo con l’app.

Bisogna in ogni caso ricordare che Inter, Juventus, Milan e Roma sono soltanto alcune delle società delle quali è possibile trovare i Fan Token su Socios.com. Su questa piattaforma è possibile trovare anche i Fan Token di altre importantissime e famosissime squadre di calcio come Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Galatasaray e West Ham.