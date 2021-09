Corsera – É Populous lo studio prescelto per il nuovo stadio: svolta in arrivo?

Secondo il quotidiano, la scelta definitiva sarebbe vicinissima

Ci sono delle novità importanti sul fronte stadio. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, lo studio di architettura prescelto per progettare il futuro stadio di San Siro sarà con ogni probabilità Populus. Il progetto - che prende il nome de "La Cattedrale" - prevede la salvaguardia del vecchio Meazza (la tribuna «arancione» più una curva con torre), un parco da 106 mila mq e volumetrie allo 0,51. Sull’iter approvativo della giunta (e la rotta sul 2026), tuttavia, pesano ancora una volta le situazioni proprietarie dei club, come si legge dalla testata giornalistica.